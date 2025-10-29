В Чашникском районе после пьяной ссоры мужчина угрожал женщине убийством

К 59-летнему жителю Чашникского района пришла в гости 47-летняя жена брата. Разговор продолжился застольем. Когда закончилось спиртное, родственники приобрели новое и пошли в гости к женщине. Там между ними возник конфликт, переросший в рукоприкладство. Мужчина нанес удары по голове и телу женщины, сдавливал ее шею ремнем. После этого связал руки и ноги жертвы проводом и, используя коробок со спичками, демонстративно поджигал одежду на потерпевшей и имущество в доме, при этом высказывал угрозы убийством. Как только женщине удалось вырваться, она прибежала к соседу и вызвала милицию. В это время агрессор сбежал с места происшествия. Правоохранители нашли его спящим в кустах, неподалеку от населенного пункта.