Spiegel: неурожай фундука в Италии может сорвать поставки Nutella на рынок

В последние три года продукты с фундуком в странах ЕС подорожали на 27−65%.

Источник: Аргументы и факты

Итальянский неурожай лесного ореха грозит нехваткой ореховой пасты Nutella, сообщает Spiegel.

Ferrero, производитель Nutella, импортирует лесной орех из Италии и Турции. Однако в Италии сбор орехов достиг рекордно низких показателей за последние годы, составив всего 70 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В Турции на объемы производства также повлияли внезапные заморозки. Аналитики предсказывают, что производителям придется обращаться к китайскому рынку и готовиться к росту цен.

Поскольку содержание фундука в Nutella составляет примерно 13%, эксперты полагают, что подорожание орехов окажет более существенное влияние на цену, чем повышение стоимости самой пасты.

За последние три года стоимость продуктов, содержащих лесной орех, в странах Евросоюза взлетела на 27−65%.

Ранее сообщалось, что ажиотаж вокруг «дубайского шоколада» создал глобальный дефицит фисташек.

