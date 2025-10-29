Spiegel: неурожай фундука в Италии может сорвать поставки Nutella на рынок

Ferrero, производитель Nutella, импортирует лесной орех из Италии и Турции. Однако в Италии сбор орехов достиг рекордно низких показателей за последние годы, составив всего 70 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В Турции на объемы производства также повлияли внезапные заморозки. Аналитики предсказывают, что производителям придется обращаться к китайскому рынку и готовиться к росту цен.