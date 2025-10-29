Врач Агаева: Резкие движения шеей могут привести к ишемическому инсульту

Резкие движения шеей представляют опасность для здоровья — они могут привести к расслоению артерий и ишемическому инсульту. Об этом предупредила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.
По ее словам, вред здоровью человека доставляет именно резкое скручивающее воздействие на шейный отдел.
Кроме того, при агрессивном массаже может произойти повреждение стенки позвоночной или сонной артерии. Это приводит к образованию тромба, который способен перекрыть кровоснабжение мозга.
Врач порекомендовала воздержаться от крайних положений шеи при физических нагрузках, а также от опасных манипуляций при массаже. При этом стоит уделить внимание физкультуре при мышечной скованности.
— На занятиях йогой рекомендуется избегать поз, требующих крайнего запрокидывания головы назад или резких скручиваний шеи. Следует запретить опасные манипуляции с шеей другим людям, например массажисту без специальной подготовки, — цитирует терапевта газета «Известия».
Врач-терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова добавила, что фотосессия с осенними листьями может быть опасна для здоровья — микробы, споры грибов и бактерии распыляются и вызывают аллергию.