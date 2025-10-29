В России начато производство отечественной вакцины против вируса папилломы человека: подробности

В Кировской области объявили о создании проекта по защите от вируса папилломы человека. Фармацевты компании «Нанолек» вместе с представителями Фонда развития промышленности запустили производство соответствующей вакцины. Этот препарат станет первым в своем роде. С таким заявлением выступил генеральный директор «Нанолека» Евгений Баринов во время церемонии запуска производства.
Он подчеркнул, что вакцина сможет защитить от типов ВПЧ. Некоторые из них способны спровоцировать развитие рака. К 2027 году компания планирует расширить производство до 3,5 миллиона вакцин в год, утвердил гендиректор «Нанолека».
«Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по производству антигенов. Первый участок открываем сегодня, мощность его — более 600 тысяч доз в год. В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот», — поделился Евгений Баринов.
