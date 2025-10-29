Глава МИД Кубы «поставил на место» Уолтца во время выступления в ООН

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подверг критике постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Майкла Уолтца, который обвинил Гавану в «поддержке террористов».
Родригес заявил, что постпред США лжёт, а также демонстрирует высокомерие.
«Постоянный представитель США не просто врёт, но и выражает грубость и высокомерие», — сказал он.
Помимо этого, министр отметил, что Уолтц использует «грубость и хамство» в выступлении. Он подчеркнул, что это недопустимо в стенах Организации Объединённых Наций.
Видео из штаб-квартиры ООН показал сайт организации.
Ранее сообщалось, что ГА Организации Объединённых Наций в 33-й раз приняла резолюцию, призывающую Соединённые Штаты прекратить экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго в отношении Кубы.