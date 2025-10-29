Главный приз получило издание памятника XV века — «Геннадиевская Библия»

Подготовка такого издания требует серьезной работы и времени. Первый том вышел в 2019 году, все издание было готово в 2025.
Оригинал уникальной рукописной книги хранится в Государственном историческом музее. И представленное на конкурс издание — результат совместного труда издательства Сретенского монастыря и Исторического музея.
— «Геннадиевская Библия» — уникальный памятник христианской книжной культуры: первый полный свод книг Священного Писания на церковнославянском языке. Библия вошла в историю как «Геннадиевская», потому что архиепископ Новгородский Геннадий стал инициатором и руководителем работы над ней. Ее создание относится к концу XV века.
Это было время раздробленности Руси, когда население часто страдало от княжеских междоусобиц и золотоордынского ига. При великом князе московском Иване III закончилась зависимость Руси от Золотой орды, и началось становление русского государства.
Также это было время противостоять распространению ересей, поэтому христианское просвещение обретало особое значение. И архиепископ Геннадий это хорошо понимал.
Поиски разрозненных списков книг Священного Писания велись годами. Архиепископ Геннадий обращался в монастыри, славящиеся как центры книжности. В Новгороде, как известно, было большое книжное собрание: библиотека Софийского собора. Но и в ней нашлось не все, что нужно. Так что уже первый этап — сбор рукописей — требовал и времени, и знаний, и сил.
Составители девятитомника цитируют в предисловии «От издателей» слова известного историка Церкви митрополита Макария (Булгакова): «Собрание в один состав всех книг Священного Писания Ветхого и Нового Заветов в славянском переводе — событие величайшей важности, составляющее эпоху в истории нашей Церкви и в особенности нашей духовной литературы. Ибо только теперь та и другая, благодаря ревности архиепископа Геннадия, обогатились полным списком Божественной книги, то есть Библии».
В предисловии также представлена история издания и изучения Библии в России, особое внимание уделяется «Геннадиевской Библии», что для этого издания является логичным.
В последнем томе есть несколько научных статей, рассказывающих об уникальном памятнике с позиций разных (хотя и связанных друг с другом) областей знаний: доктора богословия архимандрита Макария (Веретенникова) «Новгородский святитель Геннадий и его церковно-просветительские труды», кандидата филологических наук В. А. Ромодановской «Геннадиевская Библия: к истории изучения», старшего научного сотрудника Государственного исторического музея Л. М. Костюхиной «Палеографическое описание рукописи», реставратора переплета высшей категории Т. В. Авдусиной «Реставрация Геннадиевской Библии 1499 г.», доктора филологических наук М. И. Чернышевой «Лексическое наследие Геннадиевской Библии 1499 г. в русской письменности (в ракурсе лексикографического описания)», кандидата исторических наук, кандидата богословия иерея Димитрия Сафонова «Библейский проект выдающегося подвижника церковной науки архимандрита Иннокентия (Просвирнина)».
Одна из статей посвящена реставрации памятника. Очевидно, что рукописная книга конца XV века требует особых условий хранения и периодической реставрации. То, что книжный памятник того времени сохранился — дар Божий всем нам. Но совершенно очевидно, что невозможно позволить работать с оригиналом памятника такого возраста всем исследователям, которые этого бы желали и даже действительно в этом нуждались, тем более невозможно представить оригинал в руках обычных читателей. Не выдержит он такого практически проявляемого интереса. И тогда любовь к книжному делу, стремление к христианскому просвещению, глубокие знания специалистов и возможности современных технологий, соединяясь, дают современное объемное уникальное факсимильное издание.
Факсимильное воспроизведение страниц Геннадиевской Библии сопровождается текстом Библии в русском Синодальном переводе, что делает просмотр книги, знакомство с ней, чтение доступным и удобным для самых разных читателей.
Издание получилось, как мы все понимаем, объемным (9 томов), в лучшем смысле слова красивым. Это по-настоящему качественное издание. Оно оставляет впечатление, что случайного здесь ничего нет и быть не может, начиная от формата и выбора бумаги.
Но особенно хочется остановиться на том, насколько это издание соответствует названию нашего конкурса: «Просвещение через книгу».
Процитирую слова самих издателей: «Инициаторы и исполнители этого проекта выражают надежду, что первый в истории славянской кириллической письменности и полный свод библейских книг Ветхого и Нового Заветов станет доступным для исследователей, занимающихся древнерусскими рукописными памятниками, историей Русской Православной Церкви, и поможет расширить круг церковно-академического интереса к истории и текстологии Геннадиевского свода и других славянских рукописей».
Это качественное факсимильное издание действительно делает для исследователей из разных областей науки гораздо более доступным уникальный памятник христианской книжности, дошедший до нас сквозь века.
А его доступность — это шанс для многих будущих исследователей полистать, посмотреть, почитать, заинтересоваться, увлечься и через несколько лет уже самим начать вносить свой вклад в науку. Разве можно когда-нибудь полностью изучить лучшие образцы нашей книжности? Нет. Эта тема никогда не будет исчерпана.
Тираж девятитомника 1000 экземпляров, и уже его экземпляры переданы Сретенским монастырем в крупные библиотеки нашей страны. Все это свидетельствует о том, что выход в свет такого уникального памятника — в первую очередь служение делу христианского просвещения и сохранения нашего культурного наследия. И справедливо, что главный приз конкурса был вручен издательству Сретенского монастыря за подготовку и издания этого свода Библии.