Главный приз получило издание памятника XV века — «Геннадиевская Библия»

Одна из статей посвящена реставрации памятника. Очевидно, что рукописная книга конца XV века требует особых условий хранения и периодической реставрации. То, что книжный памятник того времени сохранился — дар Божий всем нам. Но совершенно очевидно, что невозможно позволить работать с оригиналом памятника такого возраста всем исследователям, которые этого бы желали и даже действительно в этом нуждались, тем более невозможно представить оригинал в руках обычных читателей. Не выдержит он такого практически проявляемого интереса. И тогда любовь к книжному делу, стремление к христианскому просвещению, глубокие знания специалистов и возможности современных технологий, соединяясь, дают современное объемное уникальное факсимильное издание.