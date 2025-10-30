Продюсер Громова возмутилась тем, как лечили умершего актёра Романа Попова

Протокол лечения умершего от онкологического заболевания Романа Попова вызывает вопросы у друзей актёра. Об этом продюсер Наталья Громова сказала порталу Voice.ru.
По словам Громовой, она сомневается в необходимости подключения Попова к ИВЛ на фоне того, что он мог дышать самостоятельно.
«Было проведено две операции, а затем его зачем-то посадили на ИВЛ. Я с врачами не общалась, хотя мне интересно задать им этот вопрос. Он не задыхался, зачем нужно было это делать. Потом его не могли снять с ИВЛ, он задыхался», — сказала продюсер.
Напомним, Попову, известному по роли в сериале «Полицейский с Рублёвки», в 2018 году был поставлен страшный диагноз — астроцитома (рак головного мозга). Благодаря интенсивному лечению, практически через год болезнь удалось победить, но оказалось, что коварная онкология вернулась.
Актёр умер 28 октября, ему было 40 лет.
Коллеги Попова назвали настоящим подвигом то, что он выходил на съемки, превозмогая боль.
Последнее обращение актёра Романа Попова к фанатам здесь на KP.RU.