Что можно и нельзя делать в день Осия 30 октября, который называют Колесник

Православная церковь 30 октября вспоминает святого Осия. В народе празднуют день Осия. Также есть название день Осия Колесника. Оно связано с тем, что в названную дату меняли телеги на сани, снимая колеса с осей.
Что нельзя делать 30 октября.
Запрещено начинать новую работу. Считается, что ее не удастся завершить. Не следует мыться. Предки думали, что таким образом можно смыть свое здоровье.
Что можно делать 30 октября.
По традиции, 30 октября большинство дел касалось починки колес у телег, подготовки саней, обновления зимнего пути. А еще в названную дату хозяйки проветривали подушки и матрасы.
Согласно приметам, Луна, которая ярко светит, предсказывает теплую погоду. В том случае, если Солнце в белом круге, то ждали бурю.
