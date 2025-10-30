Подвиги разведчиков: Маковецкий за Брежнева, Кяро за Брандта

​Испания, начало XX века. История повествует о жизни британской принцессы Виктории Евгении Баттенбергской (для близких — просто Эны), которая прожила невероятно насыщенную, но полную драматизма и горечи жизнь. Ради любви она оставила родину, семью и веру, чтобы стать женой короля Испании Альфонса XIII. Но в чужой стране ее встретили не аплодисменты, а теракт в день свадьбы, предательство близких. Это история не просто королевы Испании, а женщины, которая бросила вызов традициям и с достоинством встретила перипетии судьбы.​