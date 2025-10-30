Подвиги разведчиков: Маковецкий за Брежнева, Кяро за Брандта

Кино.
«Дорогой Вилли», 16+
Режиссер: Владимир Щегольков. В ролях: Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Сергей Марин, Алексей Розин, Владимир Конкин, Вильма Кутавичюте, Мариэтта Цигаль-Полищук.
Всероссийская телевизионная премьера. Действие сериала разворачивается в конце 1960-х годов. Мир в очередной раз оказался на пороге ядерной войны — с разрешения Карибского кризиса прошло всего несколько лет. Разведка СССР узнает о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответные агрессивные шаги могут привести к непоправимой катастрофе, Леонид Брежнев решает установить секретный контакт с канцлером Вилли Брандтом. В основу сценария легли архивные документы, интервью с политиками, дипломатами и сотрудниками разведки.
1 ноября, с 16:55, РЕН ТВ
«Разящий луч», 16+
Режиссер: Алексей Мурадов. В ролях: Иван Колесников, Дарья Мороз, Кирилл Гребенщиков, Евгений Харитонов, Павел Трубинер, Марина Петренко, Владимир Виноградов
КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова, разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует в прошлом талантливого физика, а ныне, в 70-е годы в СССР, успешного спекулянта Кима Никанорова. Его задача — стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории.
3 ноября, с 8:45, РЕН ТВ
«Эна, королева Испании», 18+
Режиссеры: Анаис Парето Онгена, Эстель Диас. В ролях: Кимберли Телл, Хоан Амаргос, Эльвира Мингес, Лусия Герерро, Рауль Мерида.
Испания, начало XX века. История повествует о жизни британской принцессы Виктории Евгении Баттенбергской (для близких — просто Эны), которая прожила невероятно насыщенную, но полную драматизма и горечи жизнь. Ради любви она оставила родину, семью и веру, чтобы стать женой короля Испании Альфонса XIII. Но в чужой стране ее встретили не аплодисменты, а теракт в день свадьбы, предательство близких. Это история не просто королевы Испании, а женщины, которая бросила вызов традициям и с достоинством встретила перипетии судьбы.
С 1 ноября на стриминге viju
«Государь», 16+
Режиссер: Сергей Гинзбург. В ролях: Константин Плотников, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Александр Обласов, Сергей Годин, Сергей Барковский, Светлана Колпакова, Сергей Угрюмов, Александр Бухаров
Историческая драма, охватывающая три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Фёдора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского императора, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России.
С 3 ноября, 21:35, Первый канал
«Мажор в Дубае», 16+
Режиссер: Егор Чичканов. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Линда Лапиньш, Елизавета Шакира, Винценц Кифер
Лучший друг Мажора Ваня Соловьёв мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая.
С 30 октября в прокате
«Папины дочки. Мама вернулась», 6+
Режиссер: Анатолий Колиев. В ролях: Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова
Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала. Но смогут ли они вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей?
30 октября в прокате
Театр
«Завтрак у предводителя», 16+
Режиссер: Юрий Буторин. В ролях: Ольга Белова, Фёдор Бавтриков, Алексей Осипов, Иван Косичкин, Андрей Кондаков, Фёдор Урекин, Григорий Старостин
Премьера сатирической комедии Ивана Сергеевича Тургенева. В ней нет ни слова о любви, нет трогательных тургеневских девушек, лишних людей, будоражащих сознание. Зато есть неудержимый смех, который сопровождает каждую реплику и жест героев. И по ходу действия ситуация становится всё абсурдней, всё нелепей и комичней.
30, 31 октября, 19:00, Театр Et Cetera
«Осенняя соната», 16+
Режиссер: Екатерина Половцева. В ролях: Марина Неёлова, Алёна Бабенко, Полина Рашкина, Сергей Гирин, Александр Рапопорт, Георгий Богадист, Кирилл Мажаров, Янина Романова, Евгений Шишкин, Владимир Суворов
Спектакль по одному из самых пронзительных произведений Ингмара Бергмана. История семьи, где отношения с самого начала были лишены любви и чуткости. Марина Неёлова и Алёна Бабенко в тонкой психологической драме, где их героиням предстоит растопить лед в собственных сердцах и найти мужество для прощения.
5 ноября, 19:00, Театр «Современник», Основная сцена
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.», 12+
Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Никита Заболотный, Владимир Моташнев, Анна Кармакова, Вера Шпак, Павел Алексеев, Митя Фёдоров
Детективная комедия с атмосферой старой Англии. Здесь нет привычного Шерлока Холмса. Главная героиня — миссис Хадсон в самом расцвете лет: остроумная, решительная и неотразимая. Пока ее знаменитые постояльцы музицируют, а профессор Мориарти пытается завоевать ее сердце, миссис Хадсон виртуозно распутывает преступления и дает отпор поклонникам.
30−31 октября, 1 ноября, 19:00; 2, 3 ноября, 14:00, 17:00, 20:00; 4 ноября, 14:00, 17:00, театр «Маска».
«Москва. Сумерки», 12+
Режиссер: Дмитрий Бикбаев. В ролях: Дмитрий Росляков, Варвара Насибулина, Мирослав Душенко, Наталья Гребенкина, Юлия Авшарова
Премьера спектакля по мотивам первой отечественной готической повести «Упырь» Алексея Толстого. Готический детектив, в котором реальность переплетается с мистикой и разворачивается история пылкой любви в лучших романтических традициях. Молодой аристократ Руневский, очарованный юной девушкой Дашей, оказывается втянут в опасную игру: бабушка Даши — коварный вампир, жаждущий крови внучки для поддержания своей вечной жизни.
4, 5 ноября, 19:00, «Покровка. Театр»
«Цветы для Элджернона. 30 лет спустя», 18+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Александр Сериков, Людмила Погорелова, Константин Конушкин, Надежда Меньшова, Александр Борисов, Алексей Багдасаров.
Премьера по произведениям Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и «Таинственная жизнь Билли Миллигана». Спустя 30 лет ученые нашли способ, как повысить интеллект Чарли Гордона. Он возвращается в современный мир уже 55-летним человеком. В мир, где книги и музыка под запретом, где активно развиваются наука и искусственный интеллект, но на задворках оказывается интеллект эмоциональный, и где вопросы нравственности актуальны как никогда.
1 ноября, 18:00, театр «Модерн»
«За кулисами ночи», 16+
Театрализованный концерт в одном отделении. Ежегодная акция «Ночь искусств» посвящена Дню народного единства. «Геликон» приподнимает занавес над театральными секретами. Ночные тайны будут открывать солисты театра: Ольга Щеглова, Валентина Гофер, Константин Бржинский, Дмитрий Скориков, Кирилл Попов, Алексей Егоров. Также в программе примут участие артисты оркестра: Дарья Галочкина, Алтана Дарслаева и Маргарита Мирмова.
3 ноября, 21:00, «Геликон-опера», Белоколонный зал княгини Шаховской
«В Москву!», 6+
Режиссер: Даниил Исаков. В ролях: Захар Ронжин, Олег Чудницов, Марина Иванова, Надежда Луцкая, Ирина Чипиженко, Ольга Ершова, Жанна Сармандеева.
Премьера по пьесе Ольги Антоновой. Герои спектакля «В Москву!» отправляются в самое сердце столицы — на легендарные Патрики. Иван — немолодой провинциальный бизнесмен, изменяющий своей жене просто потому, что он «мужик», бежит в Москву. Его юная любовница Катя, одержимая тренингами личностного роста, мечтает зачекиниться в столице и показать всем, как она лихо танцует. Деревенский парень Серёга прибыл в первопрестольную из Малых Котлов покорять народ своей балалайкой. А Елена пытается пройти кастинг в мюзикл.
31 октября, 1 ноября, 19:00, Театр на Малой Ордынке
«Свадьба Кречинского», 12+
Режиссер: Евгений Герасимов. В ролях: Евгений Герасимов, Игорь Лагутин, Тимур Тихомиров, Фёдор Лавров, Евгений Хазов, Михаил Хомяков, Вероника Агапова.
Премьера спектакля по пьесе Сухово-Кобылина. Дочь богатого помещика Лидочка Муромская влюбляется в заядлого картежника-афериста, обаятельного светского обольстителя Кречинского. Он принят в доме несмотря на то, что отец девушки не в восторге от этого знакомства. Старик Муромский понимает, что будущего зятя интересует не девушка, а огромное приданое, которое за ней дают.
30 октября, 19:00, Театр сатиры
«Москва от заката до рассвета», 16+
Режиссеры: Максим Ахтямов, Владислав Кабанов. В ролях: Дарья Маринчева-Баукина, Ася Будрина, Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Мария Ольхова, Андрей Карх, Алексей Бобров, Андрей Фёдоров, Виктория Пьер-Мари, Юлия Ива, Алёна Фалалеева.
Премьера гастрономического мюзикла. История девушки из Москвы, которая случайно попадает в таинственный мир, где ее голос пробуждает у Графа — повелителя Темного мира — интерес к жизни. Между ними возникает мощное притяжение, способное изменить ход судьбы героев. Им предстоит столкнуться с Вороной — жестоким противником в борьбе за власть, любовь и судьбу мироздания.
31 октября, 1−4 ноября, 20:00, Театр «ОДЕОН»
Концерты.
«Хулиган. Исповедь», 16+
Музыкально-поэтический спектакль. Мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Весь вечер на сцене народный артист России Сергей Безруков. Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и ее трагическая развязка на одном дыхании проживаются актерами на сцене и зрителями в зале.
2 ноября, 19:00, КЗ «Москва»
Юбилейный концерт Государственного театра танца «Казаки России», 6+
Концерт, посвященный 35-летию Государственного театра танца «Казаки России». В этот вечер вместе с артистами театра на сцену выйдут: Shaman, Татьяна Куртукова, Олег Газманов, театр танца «Гжель» и Школа-студия при ГААНТ имени Игоря Моисеева.
30 октября, 19:00, Кремлевский дворец.
«Медленная музыка», 6+
Закрытие фестиваля Союза композиторов России «Пять вечеров» посвящено медленной музыке. Организаторы подчеркивают: речь не о темпе, а о внутреннем движении и глубоком слушании. В программе — камерные и инструментальные сочинения, где звук помогает расслышать то, что обычно ускользает. Прозвучат произведения Алины Подзоровой, Игоря Жоховского (zhokhowski), Настасьи Хрущевой и других ведущих авторов.
30 октября, 19:00.
ДК «Рассвет».
«Золотой Граммофон». Юбилейный концерт. Лучшее за 30 лет", 12+
Юбилейный концерт объединит лауреатов Премии «Золотой Граммофон» разных лет. Популярные артисты исполнят для вас лучшие песни за всю 30-летнюю историю церемонии — от культовых треков 90-х до современных хитов. На сцену выйдут: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Николай Басков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Лолита, Дмитрий Маликов, Анжелика Варум, Алсу, Ирина Дубцова, Митя Фомин, Валерия, Артур Пирожков, Анна Плетнёва, Анита Цой.
30 октября, 19:00, «ВТБ Арена»
30-я Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», 12+
Драгоценные статуэтки получают те артисты, чьи хиты в течение года были на вершинах хит-парада и заняли место в сердцах слушателей «Русского Радио». В этом году на юбилейной церемонии мы узнаем имена лучших исполнителей за 2025 год.
31 октября, 19:00, «ВТБ Арена»
Музеи
14 новых выставок современного искусства, 0+
Галерея Syntax представит выставку Валерия Чтака (1981−2024) «Это не всё, но многое». В экспозиции — около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Частью проекта стала выставка Евгении Буравлёвой «Скромное обаяние…» от галереи «КультПроект».
С 1 ноября по 7 декабря, арт-пространство Cube.Moscow
«Иван Филатов: История села Ижевское. 1890-е — 1930-е годы», 6+
Фотограф Иван Филатов (1860−1937) застал две эпохи — имперскую и советскую. На протяжении почти полувека документировал жизнь села Ижевское. Ижевское прославилось тем, что его жители, крестьяне, выкупили себя из крепостной зависимости у помещика Николая Демидова в 1832 году. Это случилось за 29 лет до отмены крепостного права в Российской империи. Вольное Ижевское процветало. В селе действовало несколько кирпичных заводов, три приходских храма, образцовое училище, три школы, общественный банк, страховое агентство.
До 30 ноября, МАММ
«Ночь искусств» в Музее музыки, 12+
«Российский национальный музей музыки» подготовил программу мероприятий к Всероссийской акции «Ночь искусств». В Музее П. И. Чайковского состоится концерт лауреата XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Станислава Корчагина (фортепиано). А в Музее С. С. Прокофьева пройдет концерт «Музыкальный проект “Этноавангард”», в котором Пётр Термен и Алексей Шаповалов сыграют на необычных инструментах с «космическим» звучанием — терменвоксе и ханге.
3 ноября, 21:00, Музей музыки
«Плисецкая. Полюс магии», 6+
Бахрушинский музей открыл масштабную выставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой — одной из величайших балерин XX века. Экспозиция охватывает ключевые этапы ее карьеры. Посетители увидят более 200 экспонатов: фотографии, костюмы, живописные и скульптурные портреты Майи Плисецкой, афиши и программы ее выступлений по всему миру — от Нью-Йорка до Токио, а также уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея.
До 23 ноября, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
Фестивали.
II Открытый Российский фестиваль «Кино и Музыка».
Ежегодный смотр отечественных музыкальных фильмов. Президент — народная артистка России, режиссер Алла Сурикова. Ведущие церемоний открытия — Ольга Кабо, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева и Дмитрий Губерниев. Гостей ждут конкурсная программа, творческие встречи, концерты, мастер-классы. В рамках фестиваля его президент отметит свой юбилей. В вечере Аллы Суриковой примут участие Елизавета Боярская, Максим Аверин, Ирина Розанова и другие артисты.
С 5 по 9 ноября, Тула.