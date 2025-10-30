Ричмонд
Народный календарь. Почему нужно прислушиваться к волчьему вою на Артемия, 2 ноября

Православная церковь 2 ноября чтит память святого Артемия Антиохийского, выдающегося христианского подвижника IV века. Легенды гласят, что он служил военачальником при императорах Константине Великом и его сыне Констанции, за что был удостоен высокого поста наместника Египта.

На Руси святого Артемия почитали как защитника от внезапной смерти и болезней, в частности от грыжи. Военачальники и атаманы считали его своим небесным покровителем. Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица, а его самого считали близким по духу лесным зверям и птицам.

Считалось также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, — это сулило голод.

Приметы погоды.

Затяжные западные ветры — к длительным осадкам.

Если первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью, то снег скоро сойдет.

Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снега ни выпало, зима не наступит.

Именины отмечают: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр и Федор.