Был бы милый рядом: какие премьеры телесериалов ждут нас в ноябре

Агги Виггс — популярная писательница, которая так и не сумела после гибели сына вернуться к творчеству. Однако когда в дом по соседству с ней переезжает таинственный магнат Найл Шелдон, она впервые за много лет чувствует интерес к жизни. Несколькими годами ранее Шелдона обвиняли в убийстве жены, однако установить истину следствие так и не сумело. Теперь за работу берется Агги, надеясь, что не только сможет доказать вину убийцы, но и положить эту историю в основу своей новой книги. Агги начинает общаться с Шелдоном и собирать информацию о нем, однако скоро понимает, что оказалась втянута в опасную игру, а затаившихся чудовищ вокруг куда больше, чем она могла себе представить.