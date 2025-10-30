Был бы милый рядом: какие премьеры телесериалов ждут нас в ноябре

Когда воздух стынет, иней ложится на стекла, а дороги по утрам покрываются льдом, нас спасет только любовь. В «Близком счастье» глубокие чувства свяжут продавщицу с владельцем универмага, в «Химкинских ведьмах» героини встретятся с колдуном-обольстителем, а в «Из многих» эпидемия любви к ближнему и вовсе охватит всю планету. О самых интересных телепремьерах ноября рассказывают «Известия».
«Близкое счастье»1 ноября’Иви".
Молодой бизнесмен Руслан Адамов — владелец крупного торгового центра в турецкой Анталье. После смерти жены он полностью посвятил себя сыну и бизнесу. Однако всё меняется, когда в магазин приходит Нина — дом ее приемных родителей сгорел, и ей срочно нужно найти работу, чтобы обеспечить себе крышу над головой. Руслан видит в девушке потенциал и приглашает ее работать в «Близкое счастье». Деловые идеи Нины, помогающие увеличить доходность бизнеса, покоряют коммерсанта, как и сама девушка, но перед влюбленными стоит множество препятствий, которые могут помешать их пути к счастью.
Дамы старшего бальзаковского возраста любят турецкие сериалы за соблазнительные экзотические пейзажи и не менее соблазнительных горячих мужчин на их фоне. И того и другого в «Близком счастье» в избытке, несмотря на то что главные роди сыграли русские артисты — Алина Воскресенская («Универ. Молодые») и Михаил Кремер («Подслушано в Рыбинске»). Создатели утверждают, что сериал снят по мотивам романа Эмиля Золя «Дамское счастье». Идея, безусловно, богатая: если выбросить из классиков социальную составляющую и добавить красавцев и красавиц, можно сочинять мелодраматические сценарии километрами. Страшно представить, что ждет Тургенева.
«Робин Гуд»2 ноябряMGM+
Захватившие Англию норманны огнем и мечом принуждают англосаксов к покорности. Среди жертв — отец молодого Робина. Потеряв семью и дом, Робин собирает отряд храбрецов и уходит в леса, чтобы партизанскими методами бороться с шерифом Ноттингемским и его алчными подручными. Ему помогает Мэриан — знатная девица, которая вращается в кругах норманнской знати и снабжает Робина разведданными. Но будет ли у них, таких разных, шанс остаться вместе навсегда?
Истории о Робин Гуде экранизировали в разных странах и на разный лад. Новую постановку отличает весьма симпатичный кастинг и великолепная работа костюмеров и реквизиторов. Обстановка, костюмы, оружие — всё прописано до деталей и выглядит крайне достойно, в отличие от многих других фильмов и сериалов о разбойнике из Шервудского леса, создатели которых традиционно считают достаточным для Робина и его присных наличие плаща и лосин. Сериал снимался в Сербии, так что отдельное удовольствие зрителям доставит присутствие славянских лиц. В роли шерифа — Шон Бин, отличный актер, кажется, еще ни в одном фильме не доживший до развязки. А значит, добро победит.
«Нам покер»5 ноябряWink.
Молодые ребята Витя, Ега и Бек, приехав в Питер, для экономии снимают одну квартиру на троих. По нечаянной подсказке новой знакомой им приходит в голову идея обустроить дома подпольное казино. Но однажды вечером у них за столом оказывается нечистый на руку сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, предложивший молодым дарованиям выбирать между длинным тюремным сроком и совместной работой с ним с возможностью расширения бизнеса. Герои недолго мучаются выбором — и в итоге очень скоро превращаются в теневых королей подпольной игровой империи…
47-летний режиссер Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Стрим») с современными реалиями на ты, что уже дает сериалу неплохие шансы. В главных ролях — молодые актеры Александра Бортич («Я худею»), Артем Кошман («Содержанки») и Тимофей Елецкий («Стрим»), несмотря на юные годы, уже обладающие неплохим профессиональным опытом, но при этом не привыкшие к многозначительным мхатовским паузам, которые приводят в уныние молодое поколение зрителей. Целевой аудитории должно понравиться. Должна же у молодых быть мечта!
«Из многих»7 ноябряApple tv+
Кэрол — самый несчастный человек на Земле. По неизвестной причине она оказалась единственной обладательницей иммунитета, не затронутой охватившей всю планету эпидемией счастья. Теперь все вокруг одержимы идеей сначала сделать Кэрол счастливой, а затем исследовать ее как подопытного кролика, дабы выяснить, что мешает ей влиться в жизнерадостный коллектив размером с население планеты. Кэрол, в свою очередь, готовится избавить человечество от эпидемии, благо, позитивные коммерсанты, дабы удовлетворить ее желание, готовы продать ей хоть танк, хоть базуку. Удастся ли ей обратный обмен, который вернет людям индивидуальность в обмен на всепоглощающее счастье?..
Зрители готовы к изъявлениям неумеренного восторга — свое новое творение представляет Винс Гиллиган, сценарист «Секретных материалов», создатель «Во все тяжкие» и его спин-оффа «Лучше звоните Солу». Фирменный черный юмор в сочетании с социальной сатирой и напряженным сюжетом прилагаются. В главной роли — Рэй Сихорн, получившая известность именно после сериала «Лучше звоните Солу». Оригинальное название телешоу, Pluribus — часть латинского девиза E Pluribus Unum, «Из многих — единое», украшающего государственную печать США. Значение его в контексте сериала интуитивно понятно, но, конечно, это не остановит телезрителей от того, чтобы самостоятельно разобраться, что же хотел сказать автор.
«Химкинские ведьмы»10 ноябряСТС.
Три подруги зарабатывают тем, что обманывают доверчивых людей, выдавая себя за медиумов. Всё меняется, когда на их пути появляется настоящая ведьма — она наделяет девушек подлинной магической силой. С этого момента Марина начинает слышать чужие мысли, Света — видеть будущее, а Оля — общаться с мертвыми. Однако вместо исполнения желаний и легкой жизни их ждут кошмары и испытания. Дар, полученный от ведьмы, оборачивается проклятием, и теперь героини вынуждены искать способ избавиться от него. На этом пути они встречают опасного колдуна-обольстителя и неожиданно находят любовь, которая способна изменить всё.
Сценаристы нового телешоу, конечно, проделали большую работу, чтобы опознать в сюжете «Иствикских ведьм» стало почти невозможно. К несчастью, названием они вполне прозрачно намекнули на источник вдохновения — и тем лишили себя всех шансов. Агата Муцениеце («Закрытая школа»), Анна Банщикова («Пришелец») и Валерия Астапова («Беспринципные») — девушки, конечно, фактурные, но против трио Шер, Мишель Пфайффер и Сьюзен Сарандон, конечно, не пляшут. А Джек Николсон в Химки и вовсе не поедет ни за какие деньги. Печаль.
«Чудовище внутри меня»13 ноябряNetflix.
Агги Виггс — популярная писательница, которая так и не сумела после гибели сына вернуться к творчеству. Однако когда в дом по соседству с ней переезжает таинственный магнат Найл Шелдон, она впервые за много лет чувствует интерес к жизни. Несколькими годами ранее Шелдона обвиняли в убийстве жены, однако установить истину следствие так и не сумело. Теперь за работу берется Агги, надеясь, что не только сможет доказать вину убийцы, но и положить эту историю в основу своей новой книги. Агги начинает общаться с Шелдоном и собирать информацию о нем, однако скоро понимает, что оказалась втянута в опасную игру, а затаившихся чудовищ вокруг куда больше, чем она могла себе представить.
«Чудовище» наверняка уже привлекло внимание фанатов сериала «Родина»: тут также работал его шоураннер Ховард Гордон, а главную роль сыграла Клэр Дэйнс. Репутация, как всегда, не подводит: жесткий и мрачный психологический триллер безошибочно давит на болевые точки зрителей и не отпускает их внимание до самого финала.