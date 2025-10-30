Руководство Toyota провело секретную встречу с дилерами из России

Японский автопроизводитель Toyota организовал закрытые переговоры, участниками которых были представители крупных дилеров из России. Об этом в среду, 29 октября, сообщил представитель одной из сетей.
По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, концерн действительно интересуется возобновлением деятельности в России. Компания даже провела несколько дилерских конференций.
Поставлять автомобили планируется через Китай — на данный момент руководство предпринимает все усилия, чтобы вернуться на рынок.
Секретное мероприятие произошло после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Участники переговоров подписали соглашение о неразглашении, основное внимание было уделено обсуждению возможных форм взаимодействия между японским брендом и российскими дилерами, уточнили в РБК Autonews.
До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов утверждал, что компания Toyota даже при самых благоприятных условиях сможет вновь вернуться на рынок через два-три года.