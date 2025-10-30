Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство Toyota провело секретную встречу с дилерами из России

Японский автопроизводитель Toyota организовал закрытые переговоры, участниками которых были представители крупных дилеров из России. Об этом в среду, 29 октября, сообщил представитель одной из сетей.

Японский автопроизводитель Toyota организовал закрытые переговоры, участниками которых были представители крупных дилеров из России. Об этом в среду, 29 октября, сообщил представитель одной из сетей.

По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, концерн действительно интересуется возобновлением деятельности в России. Компания даже провела несколько дилерских конференций.

Поставлять автомобили планируется через Китай — на данный момент руководство предпринимает все усилия, чтобы вернуться на рынок.

Секретное мероприятие произошло после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Участники переговоров подписали соглашение о неразглашении, основное внимание было уделено обсуждению возможных форм взаимодействия между японским брендом и российскими дилерами, уточнили в РБК Autonews.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов утверждал, что компания Toyota даже при самых благоприятных условиях сможет вновь вернуться на рынок через два-три года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше