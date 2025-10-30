На Украине рассказали, с какими трудностями столкнутся граждане зимой

Киевляне с нескрываемым опасением ждут наступления зимы. Жители считают, что совсем скоро страна столкнется с катастрофой. Это может произойти из-за трудностей в области энергетики. Так пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на источник в Киеве.