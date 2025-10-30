Киевляне с нескрываемым опасением ждут наступления зимы. Жители считают, что совсем скоро страна столкнется с катастрофой. Это может произойти из-за трудностей в области энергетики. Так пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на источник в Киеве.
Собеседник СМИ назвал предстоящую зиму катастрофической, если энергетическая система страны не войдет в строй. Как утверждается, повреждения получили 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры.
«Предстоящая зима будет самой тяжелой», — выразил опасения собеседник газеты.
СБУ между тем задержала митрополита канонической УПЦ Арсения. Его арестовали вскоре после освобождения из СИЗО. Ранее митрополита выпустили из-за существенных проблем со здоровьем.