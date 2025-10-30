Легендарная радиостанция «Судного дня», передала необычное слово

«Жужжалка» выходит в эфир последние несколько дней.
Российская радиостанция УВБ-76, которая получила название «радиостанции Судного дня», 29 октября передала в своем эфире загадочное слово «тормомозг». Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который специализируется на мониторинге сигналов этой радиостанции.
«Сообщение за сегодня 29.10.25 18:38 по мск: НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — говорится в сообщении канала. Радиолюбители выдвигают версии, что такие сообщения могут быть частью системы связи для экстренных ситуаций или тестовыми сигналами.
Станция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», работает на коротких волнах предположительно с конца 1970-х годов. Периодически она привлекает внимание специалистов и исследователей анонимными аудиосигналами, структура и значение которых до сих пор остаются предметом споров и расследований.