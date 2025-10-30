Легендарная радиостанция «Судного дня», передала необычное слово

Станция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», работает на коротких волнах предположительно с конца 1970-х годов. Периодически она привлекает внимание специалистов и исследователей анонимными аудиосигналами, структура и значение которых до сих пор остаются предметом споров и расследований.