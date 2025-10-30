Демография, дороги и культура: пермяки стали больше воровать, занимаясь нацпроектами

Нарушение закона чаще всего фиксировали в рамках нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги» и «Культура». По сравнению с прошлым годом заметно выросло число уголовных дел. При этом основными преступлениями в сегменте остаются хищения бюджетных денег и коррупция. По словам Гурьева, в этом году в суд подано 25 исков на сумму свыше 15 млн рублей, часть денег уже вернули в казну добровольно.