Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач раскрыл, почему отрекшаяся от православия Поклонская неожиданно сменила имя

Смена имени бывшим прокурором Крыма и экс-депутатом Госдумы Натальей Поклонской может быть связано с растущей популярностью неоязычества среди публичных личностей или желанием начать новую жизнь. Такое мнение высказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой «Взгляд».

ПРичина смены имени экс-прокурора Крыма Поклонской пока не называется.

Смена имени бывшим прокурором Крыма и экс-депутатом Госдумы Натальей Поклонской может быть связано с растущей популярностью неоязычества среди публичных личностей или желанием начать новую жизнь. Такое мнение высказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой «Взгляд».

«Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или неинтересна, или опасна», — объяснил специалист.

По его словам, смена имени нередко бывает связана с желанием обрести новый образ или уйти от прошлых ассоциаций. Особенно характерно это для людей, находящихся на виду у публики, отмечает врач.

Кульгавчук добавил, что смена псевдонима или настоящего имени у творческих и публичных персон — явление нередкое. Психотерапевт подчеркнул, что подобный «ребрендинг» может свидетельствовать не столько о личностных изменениях, сколько об осознанном стремлении обновить собственный имидж и идентичность.

Наталья Поклонская, ранее заявлявшая о том, что не придерживается православной веры, официально сменила имя. Теперь ее зовут Радведа. Сама экс-прокурор напомнила, что информация об имени — это личная информация. И призвала соблюдать закон об охране данных. Экстрасенс Аделина Панина считает, что смена имени в зрелом возрасте означает желание изменить судьбу.

Узнать больше по теме
Наталья Поклонская: биография советника прокурора России
В 2014 году она не побоялась стать прокурором ставшего вновь российским Крыма и быстро обрела популярность. О карьере Натальи Поклонской, личной жизни и о том, где политик сейчас, читайте в нашем материале.
Читать дальше