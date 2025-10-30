Врач раскрыл, почему отрекшаяся от православия Поклонская неожиданно сменила имя

Наталья Поклонская, ранее заявлявшая о том, что не придерживается православной веры, официально сменила имя. Теперь ее зовут Радведа. Сама экс-прокурор напомнила, что информация об имени — это личная информация. И призвала соблюдать закон об охране данных. Экстрасенс Аделина Панина считает, что смена имени в зрелом возрасте означает желание изменить судьбу.