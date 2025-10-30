Украинские войска на фоне критической ситуации с энергетикой на Украине зимой столкнутся с катастрофическим похолоданием, пишет немецкое издание Bild.
Газета ссылается на информацию, полученную от украинских источников.
«Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой», — говорится в сообщении.
Напомним, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что украинская сторона в полной мере ощутит на себе последствия ударов по ТЭС и ГЭС уже к январю-февралю.
Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что выведение из строя значительной части украинской энергетической системы серьезно ослабило боеспособность Вооружённых сил Украины в преддверии зимы.