Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: солдатам ВСУ грозит крайне беспощадная и суровая зима

В материале сказано, что предстоящая зима будет самой суровой для Украины.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска на фоне критической ситуации с энергетикой на Украине зимой столкнутся с катастрофическим похолоданием, пишет немецкое издание Bild.

Газета ссылается на информацию, полученную от украинских источников.

«Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой», — говорится в сообщении.

Напомним, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что украинская сторона в полной мере ощутит на себе последствия ударов по ТЭС и ГЭС уже к январю-февралю.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что выведение из строя значительной части украинской энергетической системы серьезно ослабило боеспособность Вооружённых сил Украины в преддверии зимы.