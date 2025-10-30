Радио Судного дня передало одно слово после заявления Путина о «Посейдоне»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала очередное сообщение в среду 29 октября. Об этом информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает сообщения радиостанции.
В эфир был передан набор букв и цифр, а также одно слово.
«НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — передала УВБ-76 в 18.38 по московскому времени. Пользователи сети обсуждают тот факт, что сообщение было передано после заявления президента РФ Владимира Путина о ходе испытаний уникального подводного аппарата «Посейдон».
Вот что Владимир Путин рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах», самом мощном оружии в мире.
При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня.
Напомним, до настоящего времени еще никому не удалось расшифровать значение посланий радиостанции «Судного дня». По одной из версий, числа и слова в посланиях могут представлять собой некие координаты.