На Западе подсчитали, сколько молодых украинцев выехали из страны за два месяца

Киевляне, кроме того, с опасением ждут наступления зимы. Жители считают, что совсем скоро страна столкнется с катастрофой. Это может произойти из-за трудностей в области энергетики. Как утверждается, повреждения получили уже 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры. Это может быть критичным для страны.