Британская газета The Telegraph узнала, сколько украинцев покинули страну за последние два месяца. Подсчеты показали, что примерно 100 тысяч граждан молодого возраста уехали за границу после выхода нового указа.
Стоит напомнить, что глава киевского режима Владимир Зеленский в августе 2025 года поручил правительству упростить порядок пересечения границы. Теперь молодые парни в возрасте 18−22 лет могут беспрепятственно покидать территорию Украины.
Киевляне, кроме того, с опасением ждут наступления зимы. Жители считают, что совсем скоро страна столкнется с катастрофой. Это может произойти из-за трудностей в области энергетики. Как утверждается, повреждения получили уже 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры. Это может быть критичным для страны.