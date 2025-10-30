Наставник «Голоса» в Нидерландах Марко Борсато признан виновным в педофилии

«В начале предъявления обвинения во вторник днём прокурор описал Марко Борсато как “человека, который больше не видел границ, чьё восприятие затуманилось, когда жертва превратилась в молодую женщину, хотя она всё ещё была ребёнком”. Обвинение также описало Борсато как человека, который видел, как жертва растёт, смотрел её школьный мюзикл и поддерживал её во время похорон отца. “Но он также человек, который называет жертву “горячей цыпочкой” и покупает ей нижнее бельё”, — говорится в статье.