Россиянам рассказали, в какую сумму обойдутся прибавки к пенсии для 70-летних

Законопроект предусматривает увеличение фиксированной выплаты (ФВ) на 100% для 70-летних юбиляров и инвалидов первой группы, на 200% — для 80-летних россиян и на 300% — для 90-летних. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью создания единых условий для всех граждан старших возрастов.
«Сегодня в России фиксированную выплату к страховой пенсии увеличивают вдвое, когда человеку исполняется 80 лет или его признают инвалидом первой группы. При этом расчёт пенсии по-прежнему происходит с учётом пенсионных баллов, различных надбавок, стажа и условий работы… Однако предложенные меры, призванные преодолеть неравенство, не совсем вписываются в концепцию адресности. Ведь получается, те, кто трудился, работал на вредном производстве или в опасных условиях, получат те же права, что и те, кто страховую пенсию себе попросту не заработал», — заявил Дорофеев.
По мнению эксперта, реализация данного законопроекта может потребовать значительных финансовых ресурсов. По предварительным подсчётам, дополнительные выплаты могут обойтись бюджету в 1,4 триллиона рублей в год.
Ранее сообщалось, что средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в России в 2026 году, по предварительным оценкам, превысит 27 тысяч рублей. По состоянию на 1 июля 2025 года, средний размер начисленной страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. После индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.