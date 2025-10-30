Россиянам рассказали, в какую сумму обойдутся прибавки к пенсии для 70-летних

«Сегодня в России фиксированную выплату к страховой пенсии увеличивают вдвое, когда человеку исполняется 80 лет или его признают инвалидом первой группы. При этом расчёт пенсии по-прежнему происходит с учётом пенсионных баллов, различных надбавок, стажа и условий работы… Однако предложенные меры, призванные преодолеть неравенство, не совсем вписываются в концепцию адресности. Ведь получается, те, кто трудился, работал на вредном производстве или в опасных условиях, получат те же права, что и те, кто страховую пенсию себе попросту не заработал», — заявил Дорофеев.