Вступил в силу новый закон о вкладах. Что изменилось с 30 октября

— Безотзывные вклады подойдут тем, кто имеет устойчивый доход, не планирует пользоваться средствами в ближайшие годы и стремится защитить капитал от инфляции. Это инструмент для дисциплинированных вкладчиков, готовых обменять возможность досрочного снятия на более высокую доходность и дополнительные гарантии. Для тех, кто привык к полной ликвидности, подобный формат может быть слишком жёстким, но для инвесторов с долгим горизонтом — это разумная альтернатива облигациям или другим консервативным активам, — считает Елена Марчук.