Пенсионерку из Австралии забыли на необитаемом острове во время круиза

Австралийскую пенсионерку забыли на необитаемом острове — женщина путешествовала на круизном лайнере. Об этом в среду, 29 октября, рассказали в Daily Mail.

Австралийскую пенсионерку забыли на необитаемом острове — женщина путешествовала на круизном лайнере. Об этом в среду, 29 октября, рассказали в Daily Mail.

Жительница Австралии находилась в первом пункте 60-дневного кругосветного круиза стоимостью 80 тысяч долларов. Корабль вышел из Кэрнса, через день он остановился у острова Лизард — там пассажиры могли заняться пешими прогулками.

Туристка поднялась с группой на вершину Cook’s Look. Однако на обратном пути она отстала, после чего заблудилась и не вернулась к месту посадки. Ее отсутствие никто не заметил.

Пенсионерку объявили пропавшей без вести спустя несколько часов после того, как корабль снялся с якоря. Тело путешественницы обнаружили на следующий день у склона горы.

— Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушел. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров, — цитирует пассажирку Трейси Айрис издание.

