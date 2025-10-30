Казаки воспитали достойных защитников Родины

Первый заместитель министра молодежной политики ДНР Константин Комленок посетил донецкий Казачий военно-патриотический клуб «Ермак». «Вечерняя Москва» узнала, чему там учат ребят.
У участников клуба насыщенная образовательная и общественная программа. Они учатся собирать и разбирать автоматы, вязать узлы, разжигать костры в лесу и маскироваться.
— Мы с ребятами занимаемся гуманитарной помощью: дружим с волонтерами из разных регионов России, — рассказывает руководительница клуба Людмила Тихоненко. — Они привозят нам гуманитарку, а мы разгружаем, сортируем и раздаем гражданским или отвозим в госпитали. Подписанные адресно посылки можем передать лично в руки бойцам, которые приезжают к нам.
Ребята помогают семьям военнослужащих, малоимущим, передают вещи и посуду беженцам и переселенцам, ищут волонтеров, которые могут им посодействовать.
— В этом году наши воспитанники ездили в Крым. Мы дружим с пограничниками-ветеранами восточной части полуострова: помогаем им развозить гуманитарную помощь. Они наших детей пригласили отдохнуть на море, — рассказывает Людмила.
Также в рамках подготовки у ребят проходят «выживания»: раз в сезон они выезжают на сутки в лес и живут в палатках, готовят еду на костре и маскируют свои жилища. Такие мероприятия проходят раз в сезон. В прошлом году, например, ребята ночевали в лесу 29 декабря.
Важной частью образовательной программы для участников клуба «Ермак» стало знакомство с потенциально опасными предметами, которые были разбросаны по городу в процессе ведения боевых действий.
— В Донецке из-за АТО и последовавшей спецоперации можно встретить мины и другие подобные опасные предметы. О них мы и рассказываем ребятам, чтобы они знали, что трогать категорически запрещено, и могли бы об этом предупредить других, — отмечает руководитель клуба.
Сегодня в ВПК «Ермак» занимаются 35 детей в возрасте от 8 до 17 лет: они поделены на три возрастные группы с разной физической нагрузкой. Младшим участникам, например, для выполнения норматива достаточно подтянуться на турнике три-четыре раза. А вот воспитанникам старшей группы для этого нужно коснуться грудью балки от 10 до 15 раз.
— Из-за войны школы долго работали в онлайн-режиме. Если рассказать про математические формулы или изучать литературу в таком формате можно, то вот уроки физкультуры провести не получится. Конечно, из-за этого страдает физическое развитие ребят. Наш клуб помогает решать эту проблему, — подчеркивает Людмила.
Кроме того, важно, чтобы ребята были как одна семья. Тихоненко объясняет, что и как надо делать старшей группе, а они передают эти знания младшим товарищам.
— Таким образом воспитанники учатся и подчиняться, и командовать; впитывать в себя знания и отдавать их. К тому же старший отряд всегда присматривает за младшими, так заведено во всех наших поездках. Например, мы путешествовали в Ростов вместе с ребятами из таганрогского детдома. Чтобы никто из детей не потерялся, не упал, не взял в руки чтонибудь опасное, старшие воспитанники «Ермака» присматривали за ними. В общем, прививаем ребятам умение брать на себя ответственность, помогать друг другу и понимать своих товарищей, — подчеркивает Людмила.
В этом году клубу исполнилось десять лет. Некоторые его выпускники сегодня служат в зоне проведения спецоперации, проходят обучение в Академии ФСБ и в военных училищах разных регионов страны.
СПРАВКА.
Казачий военно-патриотический клуб «Ермак» появился в 2015 году на базе спортивно-оздоровительного кружка. Когда началась война, дети сами заинтересовались военной подготовкой. Руководители развили идею: знакомые бойцы подарили ребятам форму, а на занятиях ввели новые дисциплины, вроде ориентирования на местности и оказания первой помощи.