Казаки воспитали достойных защитников Родины

— Таким образом воспитанники учатся и подчиняться, и командовать; впитывать в себя знания и отдавать их. К тому же старший отряд всегда присматривает за младшими, так заведено во всех наших поездках. Например, мы путешествовали в Ростов вместе с ребятами из таганрогского детдома. Чтобы никто из детей не потерялся, не упал, не взял в руки чтонибудь опасное, старшие воспитанники «Ермака» присматривали за ними. В общем, прививаем ребятам умение брать на себя ответственность, помогать друг другу и понимать своих товарищей, — подчеркивает Людмила.