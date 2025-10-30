Ричмонд
В Киеве фиксируют мощные перепады напряжения: украинцы остались без света

В некоторых районах Киева пропало отопление и свет.

Источник: Комсомольская правда

Киевляне пожаловались на отключения света. В нескольких районах города зафиксировали перепады напряжения. Ряд жителей остались без отопления и электричества. Такой информацией поделились в издании «Страна».

Украинские журналисты пояснили, что потери тепла в Киеве достигли уже 27%. Это вызывает опасения среди жителей города.

«В Киеве фиксируются сильные перепады напряжения. В ряде районов из-за них пропало электричество», — говорится в материале.

Всё это особенно опасно перед предстоящей зимой. Энергетическая неустойчивость скажется на подаче тепла. В Киеве предстоящую зиму назвали катастрофической, если энергетическая система страны не войдет в строй. Повреждения получили порядка 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры.