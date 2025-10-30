В Киеве фиксируют мощные перепады напряжения: украинцы остались без света

Всё это особенно опасно перед предстоящей зимой. Энергетическая неустойчивость скажется на подаче тепла. В Киеве предстоящую зиму назвали катастрофической, если энергетическая система страны не войдет в строй. Повреждения получили порядка 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры.