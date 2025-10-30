«Выбросьте пульт и помалкивайте»: Губерниев прошелся по противникам трансляции ОИ в России

Комментатор добавил, что чемпионаты мира и Европы по футболу показывали и без участия сборной России, а на Олимпиаде в Италии будут выступать российские спортсмены. Кроме того, он считает, что трансляция будет полезна для молодых атлетов, которые смогут увидеть лучших спортсменов мира и готовиться к своему возвращению на мировую арену.