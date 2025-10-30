Забота о бойцах объединяет предпринимателей города

29 октября «Вечерняя Москва» встретилась с предпринимательницей Дарьей Ушаковой, которая собирает гуманитарную помощь для бойцов — участников специальной военной операции. А также пообщалась с другими предпринимателями, которые отправляют посылки бойцам.
В семье Дарьи Ушаковой со дня на день ожидается пополнение. Молодая москвичка готовится стать мамой. Предпринимательская деятельность пока поставлена на паузу. Но не сбор гуманитарной помощи.
— Сумки стоят у входа, я сама наготове, или, как говорят у нас в семье, «на низком старте», — признается будущая мама.
Тем не менее молодая женщина ежемесячно собирает посылки для участников специальной военной операции. В коробках, которые с любовью и заботой она формирует, все самое необходимое: продукты быстрого приготовления — лапша, чай в пакетиках, растворимый кофе, консервы — тушенка и паштеты.
— Сейчас такая погода, сезон не располагает, промозгло как-то и серо, мне очень хочется, чтобы ребята, когда получат нашу посылку, смогли согреться домашним теплом, — признается Дарья Ушакова.
С подобными пожеланиями собирают посылки на фронт и две коллеги-предпринимательницы: Анастасия Воробьева и Светлана Исенко. Женщины трудятся в магазине экологических продуктов и уверены: вклад их небольшой компании крайне важен для участников СВО.
— Стараемся подобрать полезные продукты: из вяленого мяса перекусы, колбаски из оленины, рыбные консервы, тушенку из дичи, — рассказала «Вечерней Москве» Анастасия Воробьева.
А Светлана Исенко добавляет, что бойцам обязательно кладут сладости — варенье из лесной малины, шоколадные конфеты, сухофрукты и кедровые орешки.
— А еще пишем письма, чтобы каждый боец прочел и знал, что его труд там очень нужен для всех нас, что здесь его ждут, ценят, надеются, что он вернется живым и здоровым, — отмечает девушка.
Директор магазина экологически чистых продуктов Александр Дячук отмечает, что в поддержке бойцы нуждаются в любое время года. А это значит, что предприниматели в одинаковом количестве отправляют гуманитарную помощь и зимой, и летом.
— Наша компания помогает ребятам на передовой практически с самого начала специальной военной операции. Отвозили продуктовые наборы в госпитали, в подразделения Кантемировской дивизии, ребятам, которые уничтожают вражеские дроны на луганском направлении, — рассказал он в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Причем внутри нашего коллектива всегда росла уверенность в необходимости постоянной поддержки бойцов. Мы находим возможности передать не только продукты, но и закупаем другие «расходники»: одноразовые шприцы, влажные салфетки, а также строительные материалы, одежду — носки, нательное белье, футболки.
Кроме того, магазин экологически чистых продуктов закупал разгрузки, специальные шлемы, рюкзаки, бронежилеты по индивидуальным запросам бойцов.
КСТАТИ.
Горожане продолжают активно помогать участникам СВО и жителям новых регионов в штабах «Москва помогает». Они делают маскировочные сети, окопные свечи, антитепловизионные одеяла, тактические браслеты и другие полезные вещи для бойцов. Как отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, москвичи проявляют инициативу в своих коллективах и создают волонтерские объединения.