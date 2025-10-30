Забота о бойцах объединяет предпринимателей города

— Наша компания помогает ребятам на передовой практически с самого начала специальной военной операции. Отвозили продуктовые наборы в госпитали, в подразделения Кантемировской дивизии, ребятам, которые уничтожают вражеские дроны на луганском направлении, — рассказал он в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Причем внутри нашего коллектива всегда росла уверенность в необходимости постоянной поддержки бойцов. Мы находим возможности передать не только продукты, но и закупаем другие «расходники»: одноразовые шприцы, влажные салфетки, а также строительные материалы, одежду — носки, нательное белье, футболки.