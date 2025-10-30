Ричмонд
Трамп заявил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку

Сеул построит свою атомную подлодку на верфи в американском штате Филадельфия.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что дал Сеулу согласие на строительство новой атомной подводной лодки.

«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее манёвренных дизельных», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он проинформировал, что Южная Корея построит свою атомную подлодку на верфи в американском штате Филадельфия.

Напомним, соглашение между Вашингтоном и Сеулом запрещает Южной Корее обогащать уран. При этом южнокорейская сторона неоднократно заявляла о желании построить АПЛ.

Кроме того, по словам Трампа, Южная Корея готова заплатить 350 миллиардов долларов за «снижение пошлин». Кроме того, южнокорейские компании выразили готовность инвестировать 600 миллиардов в экономику США.

«Наш военный союз силён, как никогда», — отметил Трамп.

Напомним, Трамп посетил Южную Корею, он прибыл на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл «операцию по подготовке к ядерной войне» после предложения от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о встрече.

