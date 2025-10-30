Трамп заявил, что разрешил Южной Корее построить атомную подлодку

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что дал Сеулу согласие на строительство новой атомной подводной лодки.
«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее манёвренных дизельных», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Он проинформировал, что Южная Корея построит свою атомную подлодку на верфи в американском штате Филадельфия.
Напомним, соглашение между Вашингтоном и Сеулом запрещает Южной Корее обогащать уран. При этом южнокорейская сторона неоднократно заявляла о желании построить АПЛ.
Кроме того, по словам Трампа, Южная Корея готова заплатить 350 миллиардов долларов за «снижение пошлин». Кроме того, южнокорейские компании выразили готовность инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
«Наш военный союз силён, как никогда», — отметил Трамп.
Напомним, Трамп посетил Южную Корею, он прибыл на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл «операцию по подготовке к ядерной войне» после предложения от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о встрече.