Трамп заявил о согласии Сеула выплатить США $350 млрд за понижение пошлин

Трамп рассказал, что Южная Корея согласна закупать нефть и газ США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление по пошлинам в отношении Южной Кореи. Он заверил, что Сеул дал согласие выплатить Вашингтону 350 миллиардов долларов за снижение тарифов. Так президент США написал в соцсети.

Он уточнил, что Сеул также готов закупить американские нефть и газ. По словам президента США, поставки будут осуществляться в больших объемах.

«Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд за снижение пошлин, введенных против нее Соединенными Штатами… инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и предпринимателей превысят $600 млрд», — сообщил Дональд Трамп.

Вашингтон может понизить также пошлины на ввоз товаров из Китая после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Дональд Трамп сообщил, что убежден, что Пекин поможет Штатам в ситуации с фентанилом.

