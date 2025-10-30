Трамп заявил о согласии Сеула выплатить США $350 млрд за понижение пошлин

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление по пошлинам в отношении Южной Кореи. Он заверил, что Сеул дал согласие выплатить Вашингтону 350 миллиардов долларов за снижение тарифов. Так президент США написал в соцсети.
Он уточнил, что Сеул также готов закупить американские нефть и газ. По словам президента США, поставки будут осуществляться в больших объемах.
«Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд за снижение пошлин, введенных против нее Соединенными Штатами… инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и предпринимателей превысят $600 млрд», — сообщил Дональд Трамп.
Вашингтон может понизить также пошлины на ввоз товаров из Китая после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Дональд Трамп сообщил, что убежден, что Пекин поможет Штатам в ситуации с фентанилом.