Грушко: Политики Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза

Страны Западной Европы активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Об этом в среду, 30 октября, сообщил заместитель министра МИД России Александр Грушко.
По его словам, из-за угроз Бельгии против РФ в европейских странах НАТО образовалась «атмосфера военного психоза».
— Заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику. Ознакомился с его высказыванием. Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде, — добавил политик.
Грушко уточнил, что политики из Европы правильно восприняли сигнал российских испытаний новых систем вооружений, передает РБК.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Запад стремится разделить Россию на много мелких государственных образований для последующей эксплуатации в собственных интересах.
Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя Украину как инструмент.