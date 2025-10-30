Ричмонд
Зеленский хочет ввести новый пакет санкций против России

Зеленский намерен синхронизировать 19-й пакет антироссийских санкций ЕС в украинской юрисдикции.

Источник: Комсомольская правда

Украина готовится ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве», — сказал Зеленский в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале вечером среды 29 октября, добавив, что антироссийские санкции Киева коснутся также сферы СМИ.

По словам Зеленского, скоро будут подготовлены соответствующие указы. Также будет проведена синхронизация 19-го пакета санкций Евросоюза в украинской юрисдикции, подчеркнул он.

Напомним, европейские лидеры вновь ввели санкции против Москвы. В дело пустили уже 19-й пакет ограничений. Однако даже западные аналитики прогнозируют, что новые санкции ЕС окажут положительный эффект именно для России.

Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал новый пакет санкций в отношении РФ и заявил, что рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.

