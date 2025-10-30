Зеленский хочет ввести новый пакет санкций против России

Украина готовится ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве», — сказал Зеленский в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале вечером среды 29 октября, добавив, что антироссийские санкции Киева коснутся также сферы СМИ.
По словам Зеленского, скоро будут подготовлены соответствующие указы. Также будет проведена синхронизация 19-го пакета санкций Евросоюза в украинской юрисдикции, подчеркнул он.
Напомним, европейские лидеры вновь ввели санкции против Москвы. В дело пустили уже 19-й пакет ограничений. Однако даже западные аналитики прогнозируют, что новые санкции ЕС окажут положительный эффект именно для России.
Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал новый пакет санкций в отношении РФ и заявил, что рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.