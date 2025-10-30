Почти 100 тысяч молодых жителей Украины в возрасте от 18 до 22 лет сбежали из страны всего за два месяца, пишет The Telegraph.
В материале издания из Британии сказано, что в настоящее время численность британских ВС составляет около 70 тысяч человек.
«Для сравнения: вся британская армия насчитывает около 70 тысяч человек личного состава», — говорится в публикации.
Автор отметил, что план Киева провалился.
«Предоставив молодым украинцам больше свободы для выезда, власти надеялись, что позже больше людей вернутся и добровольно сражаться», — написал он.
Ранее сообщалось, что за январь-июль текущего года самовольно оставили части свыше 110 тысяч солдат Вооружённых сил Украины, что больше, чем за три предыдущих года.