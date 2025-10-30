Ричмонд
The Telegraph: за два месяца с Украины сбежали 100 тысяч человек

Британские журналисты отметили, что численность ВС Британии составляет 70 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Почти 100 тысяч молодых жителей Украины в возрасте от 18 до 22 лет сбежали из страны всего за два месяца, пишет The Telegraph.

В материале издания из Британии сказано, что в настоящее время численность британских ВС составляет около 70 тысяч человек.

«Для сравнения: вся британская армия насчитывает около 70 тысяч человек личного состава», — говорится в публикации.

Автор отметил, что план Киева провалился.

«Предоставив молодым украинцам больше свободы для выезда, власти надеялись, что позже больше людей вернутся и добровольно сражаться», — написал он.

Ранее сообщалось, что за январь-июль текущего года самовольно оставили части свыше 110 тысяч солдат Вооружённых сил Украины, что больше, чем за три предыдущих года.