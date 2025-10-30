Правила общежития для людей и их братьев меньших

Курорты Красной Поляны, располагающиеся на территории заповедника, активно готовятся к зимнему сезону. Это время связано с повышенной антропогенной нагрузкой. Выясняем, как специалисты курорта с ней справляются.
В горы этой зимой приедут тысячи туристов из столицы, городов-миллионников и других регионов нашей страны. За 11 лет, прошедших с Олимпиады, когда Сочи посетили более 5 миллионов человек, в Краснодарском крае накопили большой опыт взаимодействия с природой так, чтобы уникальные флора и фауна не страдали от человеческого присутствия. И этим опытом специалисты главного курорта Олимпиады, «Розы Хутор», поделились с экологами, которые сталкиваются с похожими задачами, работая в столичных и подмосковных ООПТ (особо охраняемые природные территории. — «ВМ»). Одним из главных достижений специалисты курорта считают вклад в сохранение разнообразия видов животных. Это разнообразие сильно пострадало еще в годы Гражданской войны. По словам гида, Максима Переяславца, проживавшие на этой территории до революции адыги и черкесы бережно относились к природе края и заботились о ней.
— Но в 20-е годы прошлого века сюда заселились беженцы с разных территорий, — продолжает Переяславец. — Они грабили территории и ради мяса и шкур уничтожали животных. Так, леопарды и кавказские зубры просто исчезли. С зубрами вообще интересная история получилась.
На четверть кавказец.
Поскольку все кавказские зубры погибли, то ученые решили восстановить вид с помощью селекции. В заповеднике Германии сохранился потомок кавказского зубра, имеющий 25 процентов «кавказской» крови. В 1940 году этот зубр и еще четыре самки зубробизона (помесь европейских зубров с североамериканскими бизонами) были доставлены в заповедник. Эта сложнейшая операция увенчалась успехом! Сегодня популяция зубров в окрестностях Красной Поляны достигает 1400 особей. Да, это не те кавказские зубры, что населяли эти места сто лет назад, но максимально похожие на них. И в их венах течет кровь кавказского предка. А десять лет назад здесь в рамках проекта по реинтродукции были выпущены на волю три молодых переднеазиатских леопарда. Теперь ученые с замиранием сердца ждут потомства.
Пушистая банда.
Отслеживать прибавление в семействе позволяет экологический мониторинг, которым занимаются специалисты курорта. В этом им помогают фотоловушки — камеры, установленные на подкормочных станциях в лесу. Они фиксируют, кто и в каком составе подходит к пище. Так, специалисты обнаружили, что в районе курорта увеличилось количество енотов-полоскунов. Они были завезены сюда из Америки в 1951 году. И сочинские курортные места зверьки быстро оценили. Они размножились и стали настоящей грозой соседей, уничтожая тритонов и редких краснокнижных колхидских жаб. А после постройки отелей начали спускаться с гор и «навещать» места обитания туристов. Этим же промышляют и медведи. Косолапые все чаще выходят к туристам, предлагающим мишкам угощение. А ночью медведи с удовольствием лакомятся остатками «шведских столов» из мусорных баков.
Для того чтобы отвадить медведей от туристических зон, на курорте разрабатывают «ловушку» — план посадки фруктовых деревьев на приличном отдалении от популярных отелей.
— Мы надеемся, что когда деревья подрастут, медведи будут задерживаться и обедать в лесах, — поясняет Денис Рыльцев, руководитель экологической службы курорта. — И дальше они уже не пойдут.
А для поддержания видового разнообразия птиц в заповеднике развешены скворечники и совятники. И если для Москвы самодельные скворечники с разным дизайном привычное явление, то в сочинской курортной зоне все искусственные гнездовья одинаковые, изготовлены по чертежам и рекомендациям национального парка.
А для поддержания численности варанов специалисты сделали несколько искусственных озер, где ящерицы освоились и завели потомство.
…С группой экологов подходим к подкормочной станции, которая выглядит как типичные деревянные ясли на скотном дворе. В холодное время года сюда засыпают сено, кукурузу и два вида соли для оленей и серн — обычную и с антипаразитарным комплексом. Соль, по словам биолога, способствует росту рогов у самцов и стимулирует лактацию у самок.
— Летом наши кормушки пусты, потому что в лесу достаточно пищи для животных, — объясняет Рыльцев.
Баловать животных нельзя, иначе они теряют навык самостоятельной добычи пищи.
Не буди лихо.
Забота о биоразнообразии видов, существующая в «Розе Хутор» в рамках программы устойчивого развития, показывает хороший результат сосуществования заповедной и курортных зон.
Но равновесие, которое было достигнуто усилиями большого количества ученых, легко нарушить. Поэтому специалисты просят москвичей, планирующих зимний отпуск в горах, ответственнее отнестись к отдыху и не забывать о том, что кроме них здесь живут рогатые, хвостатые и пернатые, которые тяжело переносят бурные человеческие празд ники.
— Нельзя приближаться к диким животным, а особенно — к их детенышам, — объясняет Переяславец. — Не стоит пугать и ловить и птиц, ломать кустарники и срывать растения. Значительная часть местной флоры занесена в Красную книгу России. И очень важно оставлять мусор в специальных контейнерах — их на территории много.
В общем, для того чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, достаточно просто соблюдать правила курортных зон, обобщившие многолетний успешный опыт проживания людей и их братьев меньших на одной заповедной территории.
ИНТЕРЕСНО.
«Зеленая» экономика стала принципом устойчивого развития курортных зон во многих странах мира. Общественная организация «Зеленый патруль» представила рейтинг российских курортов, которые придерживаются принципов «зеленого» развития. В топ-5 вошел заповедник «Воронинский» в Тамбове, Кавказский биосферный заповедник, национальный парк «Алания» во Владикавказе, ферма «Экзархо» в Сочи и «Ягодная деревня» в Карелии.