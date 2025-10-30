Правила общежития для людей и их братьев меньших

Поскольку все кавказские зубры погибли, то ученые решили восстановить вид с помощью селекции. В заповеднике Германии сохранился потомок кавказского зубра, имеющий 25 процентов «кавказской» крови. В 1940 году этот зубр и еще четыре самки зубробизона (помесь европейских зубров с североамериканскими бизонами) были доставлены в заповедник. Эта сложнейшая операция увенчалась успехом! Сегодня популяция зубров в окрестностях Красной Поляны достигает 1400 особей. Да, это не те кавказские зубры, что населяли эти места сто лет назад, но максимально похожие на них. И в их венах течет кровь кавказского предка. А десять лет назад здесь в рамках проекта по реинтродукции были выпущены на волю три молодых переднеазиатских леопарда. Теперь ученые с замиранием сердца ждут потомства.