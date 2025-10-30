Зеленский: Киев планирует ввести новые санкции в отношении России

Киев введет новые санкции в отношении Москвы. Об этом в четверг, 30 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем личном блоге.
По его словам, ограничения будут направлены против российского военного производства и сферы СМИ. В скором времени будут приняты соответствующие указы.
Политик добавил, что Украина в своей юрисдикции синхронизирует 19-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС), передает Gazeta.ru.
28 октября украинский лидер заявил, что страна рассматривает возможность перемирия исключительно на текущих позициях войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее глава киевского режима также провел ставку с командованием украинской армии, в ходе которой обсудил «расширение географии» дальнобойных ударов вглубь России.
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, подчеркнул, что ВСУ будут только увеличивать атаки с применением различных типов вооружения. Киев активно отвечал на российские удары, поэтому только продолжит придерживаться подобной стратегии.