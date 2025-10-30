В Тюменской области откроется второй завод по производству овсяных хлопьев

На ферме сейчас работают 70 человек, в том числе жители соседних сел. Хозяйство обрабатывает большие поля — 6 тысяч гектаров, где выращивают овес, горох и ячмень, а потом перерабатывают урожай. Сейчас на ферме началась «зимняя пора»: ремонтируют технику и одновременно ищут новых работников для будущего завода. Открыть его планируют к весне.