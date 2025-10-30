Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году

«Индексация страховых пенсий будет проведена с 1 января 2026 года на 7,6%. В случае, если уровень инфляции по итогам 2025 года будет выше, то у правительства есть право принятия решения об увеличении размера индексации, как это было в текущем 2025 году, когда в феврале страховая пенсия была доиндексирована и произведены выплаты с учетом повышения пенсии в том числе и за январь 2025 года», — сказала Подольская.