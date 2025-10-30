Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Получатели страховых пенсий получат повышение выплат с 1 января следующего года, социальных пенсий — с 1 апреля, работающим пенсионерам пересчитают размер с 1 августа, а военные и бывшие сотрудники силовых ведомств получат прибавку с 1 октября, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Индексация страховых пенсий будет проведена с 1 января 2026 года на 7,6%. В случае, если уровень инфляции по итогам 2025 года будет выше, то у правительства есть право принятия решения об увеличении размера индексации, как это было в текущем 2025 году, когда в феврале страховая пенсия была доиндексирована и произведены выплаты с учетом повышения пенсии в том числе и за январь 2025 года», — сказала Подольская.
Кроме того, с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Социальную пенсию получают россияне без достаточного трудового стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, а также россияне с инвалидностью или потерявшие кормильца.
Эксперт также рассказала об автоматическом перерасчете страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2026 года. Размер увеличения пенсии индивидуален и зависит от количества заработанных за 2025 год пенсионных баллов, но зачесть могут не более трех баллов за год.
«Индексация пенсий военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств привязаны к индексации должностных окладов военнослужащих и ежегодно проводится с 1 октября», — добавила Подольская.