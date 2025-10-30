В Курганскую детскую поликлинику пришел новый врач-невролог

Молодой невролог начала лечить особенных детей в Кургане.
В Курганской детской поликлинике приступил к работе новый врач-невролог Дарья Сысолятина. Молодой специалист будет работать в отделении реабилитации детей с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями. Об этом сообщается на странице Курганской детской поликлиники.
«В октябре после окончания ординатуры приступил к работе молодой специалист, врач-невролог Дарья Сысолятина», — говорится в сообщении Курганской детской поликлиники в соцсети «ВКонтакте». Дарья Сысолятина окончила Южно-Уральский медуниверситет по специальности «Педиатрия» в 2022 году и работала участковым врачом. После этого она поступила в ординатуру Тюменского медуниверситета, чтобы осуществить свою мечту стать неврологом.
Принятие на работу Дарьи Сысолятиной совпадает с общей тенденцией обновления кадров в Курганской детской поликлинике. С начала 2025 года сюда трудоустроились 29 новых специалистов — врачей и среднего медперсонала. Привлечение молодых специалистов проходит в рамках региональных и федеральных программ, позволяющих пополнять штат учреждения современными кадрами и усиливать врачебные направления.