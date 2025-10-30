В Курганскую детскую поликлинику пришел новый врач-невролог

«В октябре после окончания ординатуры приступил к работе молодой специалист, врач-невролог Дарья Сысолятина», — говорится в сообщении Курганской детской поликлиники в соцсети «ВКонтакте». Дарья Сысолятина окончила Южно-Уральский медуниверситет по специальности «Педиатрия» в 2022 году и работала участковым врачом. После этого она поступила в ординатуру Тюменского медуниверситета, чтобы осуществить свою мечту стать неврологом.