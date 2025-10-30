В МВД рассказали, что мошенники всё чаще используют фейковые аккаунты начальства

Ранее сообщалось, что в преддверии сезона распродаж злоумышленники сместили фокус с массового создания поддельных сайтов на точечное распространение вредоносных ссылок. Динамика выявления фишинговых доменов демонстрирует волнообразный характер с пиками, достигающими 20% прироста в отдельные недели. Наиболее часто встречаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под страницы розыгрышей призов. Также отмечаются атаки через взломанные аккаунты блогеров-миллионников, эксплуатирующие доверие их подписчиков. Помимо потребителей, бизнес также страдает от мошеннических действий, в частности, от фрода, связанного со злоупотреблением программами лояльности.