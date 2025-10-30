Потеря Красноармейска в Донецкой народной республике станет для Зеленского, а также окружения серьёзным ударом, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это колоссальный удар», — сказал он.
Соскин отметил, что положение Вооружённых сил Украины становится всё хуже на фоне сокращения поддержки со стороны Соединённых Штатов.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина. Говоря о Красноармейске, он добавил, что потеря Красноармейска будет означать для украинской стороны «сдачу национальных интересов».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске украинские войска заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что киевскому руководству следует принять решение, касающиеся судьбы своих граждан.