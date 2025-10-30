Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вырастет прожиточный минимум: сколько он составит в 2026 году

В ОП рассказали о повышении прожиточного минимума до 19 тысяч рублей в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В России в 2026 году прожиточный минимум повысится на 6,8%. После индексации его размер составит 18 939 рублей. С таким утверждением выступил член Общественной палаты Евгений Машаров, пишет ТАСС.

Кроме того, напомнил спикер, в 2026 году повысится не только прожиточный минимум на душу населения, но и для трудоспособных граждан, детей и пенсионеров. Его минимальный размер составит 16 288 рублей. Такой прожиточный минимум будет у пенсионеров в 2026 году, подытожил член ОП.

«Прожиточный минимум — минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. К ним относятся расходы на питание, одежду, коммунальные услуги, транспорт и т. д. В 2025 году он составлял 17 733 рубля на душу населения в месяц», — объяснил Евгений Машаров.

В ГД тем временем обратились к курящим россиянам. Им напомнили о некоторых запретах. В том числе, нельзя зажигать сигареты на общих балконах жилых домов.