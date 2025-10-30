В России вырастет прожиточный минимум: сколько он составит в 2026 году

Кроме того, напомнил спикер, в 2026 году повысится не только прожиточный минимум на душу населения, но и для трудоспособных граждан, детей и пенсионеров. Его минимальный размер составит 16 288 рублей. Такой прожиточный минимум будет у пенсионеров в 2026 году, подытожил член ОП.