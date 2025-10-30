В России вырастет прожиточный минимум: сколько он составит в 2026 году

В России в 2026 году прожиточный минимум повысится на 6,8%. После индексации его размер составит 18 939 рублей. С таким утверждением выступил член Общественной палаты Евгений Машаров, пишет ТАСС.
Кроме того, напомнил спикер, в 2026 году повысится не только прожиточный минимум на душу населения, но и для трудоспособных граждан, детей и пенсионеров. Его минимальный размер составит 16 288 рублей. Такой прожиточный минимум будет у пенсионеров в 2026 году, подытожил член ОП.
«Прожиточный минимум — минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. К ним относятся расходы на питание, одежду, коммунальные услуги, транспорт и т. д. В 2025 году он составлял 17 733 рубля на душу населения в месяц», — объяснил Евгений Машаров.
В ГД тем временем обратились к курящим россиянам. Им напомнили о некоторых запретах. В том числе, нельзя зажигать сигареты на общих балконах жилых домов.