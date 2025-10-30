МАИ: установленный на МКС инжектор поможет разработке плазменных двигателей

Он добавил, что в ходе второго этапа космического эксперимента «Импульс», который проводится с применением установленной во вторник аппаратуры, планируется получить важнейшие данные о допустимом воздействии человека на ионосферу, а также о влиянии космического пространства на спутники. Кроме того, будет исследовано создание новых средств связи и борьба с электризацией аппаратов, которая угрожает работе бортовой электроники и безопасности космонавтов.