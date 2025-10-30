Ричмонд
Bild: Украинская армия может столкнуться с проблемами из-за беспощадной зимы

Уже этой зимой солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут столкнуться с серьезными проблемами — все из-за предстоящих холодов. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Bild.

Уже этой зимой солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут столкнуться с серьезными проблемами — все из-за предстоящих холодов. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Bild.

— Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой, — добавили в материале.

По данным издания The New York Times (NYT), предстоящей зимой домохозяйства на Украине останутся без отопления, а фабрики закроются из-за перебоев с электричеством и роста цен.

В украинском городе Львове стало «действительно холодно». Но власти пока не планируют включать отопление, сообщил глава города Андрей Садовый. Он призвал горожан «немного переждать».

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, утверждает, что единственный способ завершить конфликт на Украине заключается в том, чтобы убедить российского лидера Владимира Путина в невозможности одержать победу.

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять условия Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину.

