В ГД предложили передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил передавать конфискованное имущество коррупционеров, в частности, недвижимость участникам СВО в безвозмездное пользование.
«Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование», — сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии напомнил, что в августе он обратился к правительству с инициативой наделить фонд «Защитники Отечества» правом распоряжаться обращенной в собственность государства недвижимостью, а также денежными средствами, полученными в результате ее реализации.
«Только в Подмосковье не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды наших героев!» — добавил политик.