Трамваи двух маршрутов не будут ходить на юге Москвы 1 ноября

Трамваи не будут курсировать в Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон 1 ноября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Трамваи в Нагатино не будут ходить по выходным, а также в субботу, 1 ноября. В эти дни трамваи поедут по измененным маршрутам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трамваи № 47 поедут от станции метро «Октябрьская» через станцию метро «Нагатинская» до Нижних Котлов, трамваи № 49 работать не будут.

Вместо трамваев можно будет воспользоваться автобусами № 049 от станции метро «Нагатинская» в Нагатино.

При этом остановки автобуса у станции метро «Коломенская» будут расположены: в сторону остановки «Нагатино» — на трамвайной платформе на ул. Судостроительная (выход из метро № 1); в сторону станции метро «Нагатинская» — на проспекте Андропова (выходы из метро № 5 и 6).

В ведомстве добавили, что изменения введут на время ремонта трамвайных путей на ул. Нагатинская.