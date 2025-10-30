Трамваи двух маршрутов не будут ходить на юге Москвы 1 ноября

При этом остановки автобуса у станции метро «Коломенская» будут расположены: в сторону остановки «Нагатино» — на трамвайной платформе на ул. Судостроительная (выход из метро № 1); в сторону станции метро «Нагатинская» — на проспекте Андропова (выходы из метро № 5 и 6).