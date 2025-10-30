Ричмонд
На Ямайке четыре человека погибли вследствие урагана «Мелисса»

На юге Ямайки прошли сильные ветра и дожди, из-за непогоды погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

На Ямайке произошло ЧП. На страну обрушился мощный ураган «Мелисса». В результате сильных дождей и ветров погибли четыре человека, транслирует Jamaica Bserver.

Уточняется, что ураган затронул юг страны. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Как утверждается, людей призвали к бдительности.

На данный момент в стране всё ещё действует режим наблюдения за внезапными наводнениями. Метеорологическая служба также прогнозирует дополнительные 8−15 сантиметров осадков на Ямайке.

«Мелисса» — ураган высшей категории. По предварительным данным, он направился на Кубу. С побережья уже эвакуированы сотни тысяч человек. На Ямайке тем временем на большей части острова отключилось электричество. Точные детали пока не известны.