На Ямайке четыре человека погибли вследствие урагана «Мелисса»

На Ямайке произошло ЧП. На страну обрушился мощный ураган «Мелисса». В результате сильных дождей и ветров погибли четыре человека, транслирует Jamaica Bserver.
Уточняется, что ураган затронул юг страны. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Как утверждается, людей призвали к бдительности.
На данный момент в стране всё ещё действует режим наблюдения за внезапными наводнениями. Метеорологическая служба также прогнозирует дополнительные 8−15 сантиметров осадков на Ямайке.
«Мелисса» — ураган высшей категории. По предварительным данным, он направился на Кубу. С побережья уже эвакуированы сотни тысяч человек. На Ямайке тем временем на большей части острова отключилось электричество. Точные детали пока не известны.