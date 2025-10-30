Лайнер с 200 пассажирами на борту загорелся на реке в Египте

Возгорание произошло на круизном судне Iberotel Crown Empress, плавающем на реке Нил в Египте. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в издании VRT News.
Инцидент случился 28 октября в ходе рейса между Луксором и Эдфу — на борту корабля находилось около 200 пассажиров.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Причина пожара — короткое замыкание в районе корабельной кухни. Очаг возгорания возник на нижней палубе лайнера.
Пламя быстро распространилось по корпусу, повредило жилые помещения и заблокировало пути эвакуации. Члены команды активировали аварийную сигнализацию и организовали перемещение всех путешественников на верхний уровень судна.
— Это был настоящий хаос. Люди не знали, что делать. Некоторым пассажирам удалось выбраться в безопасное место по трапу, другие даже не смогли покинуть свои каюты и в конце концов были спасены двумя небольшими лодками, — цитирует одного из туристов газета.
