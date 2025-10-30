Ричмонд
В России может появиться новый праздник: о Дне Октябрьской социалистической революции

В Госдуме хотят объявить 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской соцреволюции.

В России могут создать новый праздник. Выходным днем предложено сделать 7 ноября. Праздник хотят приурочить ко Дню Октябрьской социалистической революции, пишет РИА Новости. С соответствующей инициативой выступили депутаты от КПРФ.

Парламентарии отметили, что дата должна сохраниться в памяти народа. Это будет способствовать, в том числе, укреплению сплоченности граждан.

«(Нерабочие праздничные дни — ред.) 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции», — сказано в законопроекте.

В Госдуме также предложили освободить от экзамена по русскому языку некоторых детей иностранцев. Тестирование, согласно инициативе, могут перестать проводить для тех, у кого русский язык является родным. Отмечается, что порядок освобождения иностранцев от экзаменов будет устанавливать Министерство просвещения РФ.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше