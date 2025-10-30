В России может появиться новый праздник: о Дне Октябрьской социалистической революции

В Госдуме также предложили освободить от экзамена по русскому языку некоторых детей иностранцев. Тестирование, согласно инициативе, могут перестать проводить для тех, у кого русский язык является родным. Отмечается, что порядок освобождения иностранцев от экзаменов будет устанавливать Министерство просвещения РФ.