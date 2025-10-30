Россиянам напомнили, что 1 ноября будет сокращенным рабочим днем

Подольская также добавила, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя из трех дней в начале ноября. Она начнется в среду, 5 ноября. Понедельник, 3 ноября, будет выходным, поскольку этот рабочий день перенесен на субботу. Вторник 4 ноября тоже будет выходным, поскольку в этот день в России празднуют День народного единства.