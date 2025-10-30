У озера Безымянное в Ноябрьске появится новое место для отдыха

Торжественное открытие состоится 31 октября в 17:00.
В Ноябрьске (ЯНАО) готовится к открытию новое общественное пространство у озера Безымянное. Торжественное открытие состоится 31 октября в 17:00, сообщила пресс-служба местной администрации.
«В Ноябрьске на берегу озера Безымянное открывается новое общественное пространство для детей, молодежи и взрослых! Приглашаем всех жителей и гостей города 31 октября в 17:00 на торжественное открытие», — сказано в telegram-канале мэрии.
Гостей ждет завораживающее огненное шоу от театра огня и света «Та‑Моко» и энергичный диджей‑сет. Также все желающие смогут прогуляться по обновленной набережной.