Мошенники придумали новую схему: вот что они предлагают сделать с бумажными купюрами

«Проверка подлинности купюр — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только “декларированием средств”, но и “проверкой подлинности купюр”. Все это — якобы по поручению правоохранительных органов или “в ходе проведения дистанционного обыска”, — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.