Мошенники придумали новую схему: вот что они предлагают сделать с бумажными купюрами

Аферисты выманивают деньги у россиян под предлогом проведения некоего дистанционного обыска и якобы необходимости проверки подлинности наличных сбережений. Схему мошенников раскрыли в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Проверка подлинности купюр — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только “декларированием средств”, но и “проверкой подлинности купюр”. Все это — якобы по поручению правоохранительных органов или “в ходе проведения дистанционного обыска”, — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МВД напомнили, что правоохранительные органы не проводят никаких «дистанционных обысков», а для изъятия у гражданина денег необходимо оформление официальных документов и личное присутствие не только следователя, но и понятых.
Эксперты назвали фразы, которые выдают мошенников в телефонном разговоре: «дистанционный обыск», «проверка купюр», «декларирование средств».
Тем временем мошенники выманивают у пожилых деньги под предлогом перерасчёта коммуналки и запутывают пенсионеров якобы неожиданным повышением тарифов ЖКХ.
Также в СФР рассказали, чем отличается звонок работника соцфонда от звонка мошенника.
Как мошенники обирают пенсионеров под видом предоставления льгот на связь, читайте здесь на KP.RU.